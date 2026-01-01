Підготовка до НМТ: скільки волинян складатиме іспит





Про це розповіла



«Минулого року в нас було понад 12 тисяч учасників. Цьогоріч орієнтуємося не на меншу кількість учасників НМТ», – говорить Алла Корнейко



Підготовка до національного мультипредметного тесту розпочинається ще в 10 класі, говорить вчителька української мови та літератури Лідія Дружинович. Вона навчає цього предмету учнів Мелітопольського фахового коледжу Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Під час повномасштабної війни, каже педагогиня, вчаться дистанційно.



«Студенти перебувають в основному в Україні, частина за кордоном, а також є здобувачі освіти, які на жаль лишилися в окупації, але прагнуть здобувати українську освіту, тому навіть в таких умовах намагаються навчатися», – каже вчителька.



Зі слів Лідії Дружинович, основний акцент припадає на другий семестр навчального року, з січня усі дуже інтенсивно готуються до складання цього національного мультипредметного тесту, намагаючись виокремити час для виконання завдань саме у форматі НМТ.



«Створений Classroom, де учні мають доступ до виконання завдань, а також гарний ресурс "ЗНО освіта.ua", на якому теж є тренувальні тести. Важливі завдання типу – «як було і як стало». Як показує досвід найскладнішим завданням є робота з текстом, тому що займають багато часу», – розповідає вчителька.



Щодня – по кілька годин навчання. Для одинадцятикласниці Софії – підготовка до НМТ стала частиною звичного розпорядку дня. Вона навчається в 14-му ліцеї Луцька, зараз у неї уроки відбуваються онлайн.



«На підготовку я стараюся не витрачати весь свій вільний час, бо так само хочеться відпочити, але більшу увагу все одно приділяю тим предметам, які будуть на НМТ. Четвертим предметом вибрала англійську мову, адже це найбільший коефіцієнт на мою спеціальність», — каже Софія Морозюк.



Зі слів завідувачки відділу ЗНО та моніторингових досліджень волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алли Корнейко, реєстрація на НМТ стартує навесні.





