США, Україна та РФ проведуть новий раунд переговорів 1 лютого в Абу-Дабі, - ЗМІ
Наступний раунд тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії запланований на 1 лютого. Зустріч відбудеться в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів - Абу-Дабі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.

Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі, - журналіст Axios Барак Равід з посиланням на американського чиновникаЗазначається також, що американські чиновники назвали переговори щодо України в Абу-Дабі "продуктивними".

"І Путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу", - додав представник США.


