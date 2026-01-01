США, Україна та РФ проведуть новий раунд переговорів 1 лютого в Абу-Дабі, - ЗМІ
24 січня, 23:19
Наступний раунд тристоронніх переговорів за участі США, України та Росії запланований на 1 лютого. Зустріч відбудеться в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів - Абу-Дабі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.
Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі, - журналіст Axios Барак Равід з посиланням на американського чиновникаЗазначається також, що американські чиновники назвали переговори щодо України в Абу-Дабі "продуктивними".
"І Путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу", - додав представник США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника.
Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі, - журналіст Axios Барак Равід з посиланням на американського чиновникаЗазначається також, що американські чиновники назвали переговори щодо України в Абу-Дабі "продуктивними".
"І Путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу", - додав представник США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США, Україна та РФ проведуть новий раунд переговорів 1 лютого в Абу-Дабі, - ЗМІ
24 січня, 23:19
На Волині попрощаються з відомим музикантом Сергієм Шишкіним
24 січня, 22:12
Підготовка до НМТ: скільки волинян складатиме іспит
24 січня, 21:15