США, Україна та РФ проведуть новий раунд переговорів 1 лютого в Абу-Дабі, - ЗМІ





Як повідомляє Барак Равід із посиланням на американського чиновника.



Наступний раунд тристоронніх переговорів США, України та Росії відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі, - журналіст Axios Барак Равід з посиланням на американського чиновникаЗазначається також, що американські чиновники назвали переговори щодо України в Абу-Дабі "продуктивними".



"І Путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу", - додав представник США.





