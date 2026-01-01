25 січня на Волині: гортаючи календар





Вітаємо іменинників. Зичимо міцного здоров’я, достатку, мирного неба. Доброго настрою на довгі роки, щастя та удачі в усіх починаннях.



Крім того, 25 січня відзначається День суперечливого одягу. Віряни вшановують пам'ять святого Григорія Богослова.



День ангела сьогодні святкують Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! День народження 25 січня відзначає президент України Володимир Зеленський, журналістка, письменниця, літературний критик, членкиня Національної спілки журналістів України Жанни Куява.Вітаємо іменинників. Зичимо міцного здоров’я, достатку, мирного неба. Доброго настрою на довгі роки, щастя та удачі в усіх починаннях.Крім того, 25 січня відзначається День суперечливого одягу. Віряни вшановують пам'ять святого Григорія Богослова.День ангела сьогодні святкують Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію