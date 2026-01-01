25 січня на Волині: гортаючи календар

25 січня на Волині: гортаючи календар
День народження 25 січня відзначає президент України Володимир Зеленський, журналістка, письменниця, літературний критик, членкиня Національної спілки журналістів України Жанни Куява.

Вітаємо іменинників. Зичимо міцного здоров’я, достатку, мирного неба. Доброго настрою на довгі роки, щастя та удачі в усіх починаннях.

Крім того, 25 січня відзначається День суперечливого одягу. Віряни вшановують пам'ять святого Григорія Богослова.

День ангела сьогодні святкують Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр, Петро.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США, Україна та РФ проведуть новий раунд переговорів 1 лютого в Абу-Дабі, - ЗМІ
24 січня, 23:19
На Волині попрощаються з відомим музикантом Сергієм Шишкіним
24 січня, 22:12
Підготовка до НМТ: скільки волинян складатиме іспит
24 січня, 21:15
Місяці невідомості: на Донеччині загинув Герой з Волині Степан Римарчук
24 січня, 20:38
Медіа
відео
1/8