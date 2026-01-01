Чи очікувати магнітні бурі 25 січня: прогноз

У неділю, 25 січня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбувся один спалахів класу С, який суттєво не вплинув на Землю.

Очікується, що у неділю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність – помірною.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

