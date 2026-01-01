Відключення світла в усіх областях: «Укренерго» попередило про графіки на 25 січня
Сьогодні, 05:17
У неділю, 25 січня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти в усіх областях України.
Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.
Протягом дня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.
В "Укренерго" вчергове наголосили, що причиною дії графіків відключень світла є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.
Всіх українців також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являтиметься за графіком.
