Відключення світла в усіх областях: «Укренерго» попередило про графіки на 25 січня

У неділю, 25 січня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти в усіх областях України.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Протягом дня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" вчергове наголосили, що причиною дії графіків відключень світла є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Всіх українців також закликали споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являтиметься за графіком.

Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
