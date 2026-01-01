До кінця зими ціна на яблука може зрости до 15-20%

До кінця зими український ринок фруктів і продуктів залишається залежним від сезону, логістики, курсу валют та обсягів імпорту. Запаси вітчизняних фруктів поступово скорочуються, тому імпортні продукти займають дедалі більшу частку ринку, що впливає на ціни.Про те, що буде з цінами на яблука в Україні до кінця зими, сайту Новини.LIVE розповіла експертка Лілія Бистрицька.Яблука залишаються найдоступнішим фруктом взимку. Основну частину постачання забезпечують українські сховища."До кінця зими через низку факторів, починаючи від обмежених запасів через неврожай, закінчуючи проблемами з електроенергією та руйнування сховищ, ціна на яблука може зрости до 15-20%, в залежності від сорту", — зазначає експертка.Бистрицька додала, що найбільше це стосуватиметься преміальних сортів, які можуть коштувати понад 100 гривень за кілограм.