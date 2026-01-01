США допускають зустріч Зеленського і путіна найближчим часом, - Axios

Володимира Зеленського з главою Кремля володимиром путіним.



Про це повідомляє



Чиновники США в коментарі виданню зазначили, що зустріч в Абу-Дабі стала важливим кроком на шляху до наступного етапу переговорів.



"Ми дуже близькі до зустрічі путіна і Зеленського", - заявив один з американських чиновників.



Офіційний представник припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі пройде більш успішно, це може призвести до зустрічі сторін у Києві або Москві - чого не відбувалося вже багато років.



"Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми думаємо, що до цього залишилося недалеко. Якщо ми продовжимо рухатися нинішнім шляхом, ми доберемося до цього моменту", - додав американський чиновник.



Переговори в Абу-Дабі



Нагадаємо, що 23 і 24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні переговори між делегаціями України, США і Росії щодо завершення війни.



За словами співрозмовника РБК-Україна, перший раунд був вступною частиною, а вже в суботу сторони зустрілися в розширеному складі, після чого вирішили розділитися на дві підгрупи: одна - політична, а інша - військова.



Як каже джерело, було досягнуто великого прогресу в обговоренні військового блоку питань. Що ж водночас, рішення щодо територій усе ще немає.



"Однак на військовій підгрупі сторонам вдалося просунутися. Обговорювалися питання, чи потрібне розведення сил, як відбуватиметься моніторинг припинення бойових дій і припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", - уточнило джерело.



Він додав, що військова підгрупа домовилася за тиждень - до наступної зустрічі, підготувати пропозиції сторін щодо подальшого припинення вогню.



За даними Axios, наступний раунд тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії заплановано на 1 лютого. Зустріч знову відбудеться в столиці ОАЕ - Абу-Дабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Сполучених Штатів Америки вважають, що вже найближчим часом може відбутися зустріч президента Україниз главою КремляПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.Чиновники США в коментарі виданню зазначили, що зустріч в Абу-Дабі стала важливим кроком на шляху до наступного етапу переговорів."Ми дуже близькі до зустрічі путіна і Зеленського", - заявив один з американських чиновників.Офіційний представник припустив, що якщо наступна тристороння зустріч в Абу-Дабі пройде більш успішно, це може призвести до зустрічі сторін у Києві або Москві - чого не відбувалося вже багато років."Ми вважаємо, що ці зустрічі мають відбутися до зустрічі лідерів. Ми думаємо, що до цього залишилося недалеко. Якщо ми продовжимо рухатися нинішнім шляхом, ми доберемося до цього моменту", - додав американський чиновник.Нагадаємо, що 23 і 24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні переговори між делегаціями України, США і Росії щодо завершення війни.За словами співрозмовника РБК-Україна, перший раунд був вступною частиною, а вже в суботу сторони зустрілися в розширеному складі, після чого вирішили розділитися на дві підгрупи: одна - політична, а інша - військова.Як каже джерело, було досягнуто великого прогресу в обговоренні військового блоку питань. Що ж водночас, рішення щодо територій усе ще немає."Однак на військовій підгрупі сторонам вдалося просунутися. Обговорювалися питання, чи потрібне розведення сил, як відбуватиметься моніторинг припинення бойових дій і припинення вогню, створення центру з контролю та координації питань припинення вогню і які країни там можуть бути представлені", - уточнило джерело.Він додав, що військова підгрупа домовилася за тиждень - до наступної зустрічі, підготувати пропозиції сторін щодо подальшого припинення вогню.За даними Axios, наступний раунд тристоронніх переговорів за участю США, України та Росії заплановано на 1 лютого. Зустріч знову відбудеться в столиці ОАЕ - Абу-Дабі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію