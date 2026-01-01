На Волині однорічний хлопчик помер через відмову матері від лікування





Як у п’ятницю, 23 січня, повідомила пресслужба прокуратури Волині, попри важкий стан сина жінка намагалася лікувати його самостійно вдома. Навіть після звернення до лікаря, який наполягав на негайній госпіталізації, мати проігнорувала рекомендації та не повезла хлопчика до лікарні. Дитина, якій було рік і три місяці, померла.



Як стало відомо



Експерти зазначили, що у разі своєчасного звернення по медичну допомогу життя дитини можна було врятувати.



Жінці повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковельському районі Волинської області помер однорічний хлопчик, у якого протягом десяти днів трималася висока температура. 25-річна мати дитини відмовилася від госпіталізації. Через це їй загрожує кримінальна відповідальність.Як у п’ятницю, 23 січня, повідомила пресслужба прокуратури Волині, попри важкий стан сина жінка намагалася лікувати його самостійно вдома. Навіть після звернення до лікаря, який наполягав на негайній госпіталізації, мати проігнорувала рекомендації та не повезла хлопчика до лікарні. Дитина, якій було рік і три місяці, померла.Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, у хлопчика близько десяти днів трималася висока температура. За попередніми висновками судово-медичної експертизи, його смерть настала внаслідок бактеріальної інфекції.Експерти зазначили, що у разі своєчасного звернення по медичну допомогу життя дитини можна було врятувати.Жінці повідомили про підозру у злісному невиконанні обов’язків з догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію