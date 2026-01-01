У Луцьку горіла квартира у дев'ятиповерхівці на Чорновола: загинула жінка

Луцькі вогнеборці ліквідували пожежу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

24 січня о 23:49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку у м. Луцьк на вул. В’ячеслава Чорновола.

До гасіння пожежі залучалися підрозділи оперативно-кординаційного центру та 25-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк.

На ліквідацію пожежі подано 1 водяний ствол та працювала ланка газодимозахисної служби у апаратах на стисненому повітрі в непридатному для диханні середовищі упродовж 15 хвилин.

Ліквідували загорання о 00:13.

Під час гасіння пожежі у квартирі було виявлено тіло загиблої громадянки, 1947 р.н.
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем громадянки.
