У Луцьку горіла квартира у дев'ятиповерхівці на Чорновола: загинула жінка
Сьогодні, 11:27
Луцькі вогнеборці ліквідували пожежу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
24 січня о 23:49 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку у м. Луцьк на вул. В’ячеслава Чорновола.
До гасіння пожежі залучалися підрозділи оперативно-кординаційного центру та 25-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Луцьк.
На ліквідацію пожежі подано 1 водяний ствол та працювала ланка газодимозахисної служби у апаратах на стисненому повітрі в непридатному для диханні середовищі упродовж 15 хвилин.
Ліквідували загорання о 00:13.
Під час гасіння пожежі у квартирі було виявлено тіло загиблої громадянки, 1947 р.н.
Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем громадянки.
