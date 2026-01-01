Волинські патрульні допомогли подружжю, які вночі опинилися на автостанції

Волинські патрульні допомогли дістатися подружжю додому.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Нещодавно, близько 01-ї години ночі, патрульні отримали повідомлення. Заявник розповів, що його батьки не змогли виїхати за кордон та добиралися попутним транспортом із кордону до Луцька. У пізню ніч вони опинилися на автостанції — надворі холодно, діє комендантська година, а сполучення з Рівненською областю вже не було.

Патрульні негайно прибули на місце. Не вагаючись, запросили людей до службового автомобіля, аби зігрітися. Поспілкувавшись із колегами з Рівненщини, інспектори ухвалили спільне рішення — допомогти родині дістатися додому.

Патрульні довезли громадян до межі Волинської області та передали рівненським колегам, які вже доставили їх безпосередньо за місцем проживання.



