НАТО побудує безлюдну роботизовану зону оборони біля кордону з рф і Білоруссю
Сьогодні, 12:30
НАТО працює над створенням безлюдної роботизованої оборонної зони на кордоні з рф та Білоруссю.
Про це розповів бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag, пише Громадське.
Йдеться про концепцію Eastern Flank Deterrence Line (EFDL), яка має на меті зміцнити східний фланг НАТО.
Зі слів Ловіна, першочерговим завданням є захист країн, які межують з росією та Білоруссю. Завдяки EFDL Альянс прагне «відлякати» росію від можливого нападу і водночас бути готовими до оборони в разі потреби.
«Основна ідея полягає в тому, щоб створити складну, багаторівневу систему оборони вздовж кордону з росією і Білоруссю і використовувати для оборони не тільки звичайні війська, а й створити за допомогою перешкод і застосування техніки роботизовану або автоматизовану зону в прикордонній області до противника, яку той спочатку повинен подолати», — пояснив Томас Ловін.
Ця оборонна система поєднуватиме сенсори та самі виконавчі механізми. Так, якщо сенсори зафіксують ворога, то відразу повідомлять про нього, і військові за вказівкою запустять підключені механізми.
Йдеться про ударні дрони, напівавтономні бойові машини, роботизовані наземні комплекси та автоматизовану протиповітряну оборону. Хоч зона буде й переважно безлюдною, рішення про застосування зброї ухвалюватимуть військові.
Бригадний генерал зауважив, що ця зона слугуватиме лише для ранньої затримки ворога, аби виграти час і простір для маневрів.
«Безпілотними системами неможливо надовго відлякати або зупинити супротивника. Для цього нам потрібні солдати, для цього потрібні армії», — додав Ловін.
