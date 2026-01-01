НАТО побудує безлюдну роботизовану зону оборони біля кордону з рф і Білоруссю





Про це розповів бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag, пише



Йдеться про концепцію Eastern Flank Deterrence Line (EFDL), яка має на меті зміцнити східний фланг НАТО.



Зі слів Ловіна, першочерговим завданням є захист країн, які межують з росією та Білоруссю. Завдяки EFDL Альянс прагне «відлякати» росію від можливого нападу і водночас бути готовими до оборони в разі потреби.



«Основна ідея полягає в тому, щоб створити складну, багаторівневу систему оборони вздовж кордону з росією і Білоруссю і використовувати для оборони не тільки звичайні війська, а й створити за допомогою перешкод і застосування техніки роботизовану або автоматизовану зону в прикордонній області до противника, яку той спочатку повинен подолати», — пояснив Томас Ловін.



Ця оборонна система поєднуватиме сенсори та самі виконавчі механізми. Так, якщо сенсори зафіксують ворога, то відразу повідомлять про нього, і військові за вказівкою запустять підключені механізми.



Йдеться про ударні дрони, напівавтономні бойові машини, роботизовані наземні комплекси та автоматизовану протиповітряну оборону. Хоч зона буде й переважно безлюдною, рішення про застосування зброї ухвалюватимуть військові.



Бригадний генерал зауважив, що ця зона слугуватиме лише для ранньої затримки ворога, аби виграти час і простір для маневрів.



«Безпілотними системами неможливо надовго відлякати або зупинити супротивника. Для цього нам потрібні солдати, для цього потрібні армії», — додав Ловін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАТО працює над створенням безлюдної роботизованої оборонної зони на кордоні з рф та Білоруссю.Про це розповів бригадний генерал Бундесверув інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag, пише Громадське Йдеться про концепцію Eastern Flank Deterrence Line (EFDL), яка має на меті зміцнити східний фланг НАТО.Зі слів Ловіна, першочерговим завданням є захист країн, які межують з росією та Білоруссю. Завдяки EFDL Альянс прагне «відлякати» росію від можливого нападу і водночас бути готовими до оборони в разі потреби.«Основна ідея полягає в тому, щоб створити складну, багаторівневу систему оборони вздовж кордону з росією і Білоруссю і використовувати для оборони не тільки звичайні війська, а й створити за допомогою перешкод і застосування техніки роботизовану або автоматизовану зону в прикордонній області до противника, яку той спочатку повинен подолати», — пояснив Томас Ловін.Ця оборонна система поєднуватиме сенсори та самі виконавчі механізми. Так, якщо сенсори зафіксують ворога, то відразу повідомлять про нього, і військові за вказівкою запустять підключені механізми.Йдеться про ударні дрони, напівавтономні бойові машини, роботизовані наземні комплекси та автоматизовану протиповітряну оборону. Хоч зона буде й переважно безлюдною, рішення про застосування зброї ухвалюватимуть військові.Бригадний генерал зауважив, що ця зона слугуватиме лише для ранньої затримки ворога, аби виграти час і простір для маневрів.«Безпілотними системами неможливо надовго відлякати або зупинити супротивника. Для цього нам потрібні солдати, для цього потрібні армії», — додав Ловін.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію