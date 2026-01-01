Скільки коштують домашні яйця на луцькому ринку: огляд цін





Покупцям пропонують придбати поштучно або ж десятками, пише



Фабрична продукція зараз коштує від 60 до 75 гривень за десяток, залежно від категорії.



За домашні яйця продавці просять дорожче – близько 120 гривень, проте з ними можна активно торгуватися і знизити ціну до 110 гривень.

У Луцьку на ринку продавці пропонують як фабричні, так і домашні курячі яйця.Покупцям пропонують придбати поштучно або ж десятками, пише «ВСН» Фабрична продукція зараз коштує від 60 до 75 гривень за десяток, залежно від категорії.За домашні яйця продавці просять дорожче – близько 120 гривень, проте з ними можна активно торгуватися і знизити ціну до 110 гривень.

