Скільки коштують домашні яйця на луцькому ринку: огляд цін
Сьогодні, 08:20
У Луцьку на ринку продавці пропонують як фабричні, так і домашні курячі яйця.
Покупцям пропонують придбати поштучно або ж десятками, пише «ВСН».
Фабрична продукція зараз коштує від 60 до 75 гривень за десяток, залежно від категорії.
За домашні яйця продавці просять дорожче – близько 120 гривень, проте з ними можна активно торгуватися і знизити ціну до 110 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Покупцям пропонують придбати поштучно або ж десятками, пише «ВСН».
Фабрична продукція зараз коштує від 60 до 75 гривень за десяток, залежно від категорії.
За домашні яйця продавці просять дорожче – близько 120 гривень, проте з ними можна активно торгуватися і знизити ціну до 110 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки коштують домашні яйця на луцькому ринку: огляд цін
Сьогодні, 08:20
До кінця зими ціна на яблука може зрости до 15-20%
Сьогодні, 07:16