Скільки коштують домашні яйця на луцькому ринку: огляд цін

Скільки коштують домашні яйця на луцькому ринку: огляд цін
У Луцьку на ринку продавці пропонують як фабричні, так і домашні курячі яйця.

Покупцям пропонують придбати поштучно або ж десятками, пише «ВСН».

Фабрична продукція зараз коштує від 60 до 75 гривень за десяток, залежно від категорії.

За домашні яйця продавці просять дорожче – близько 120 гривень, проте з ними можна активно торгуватися і знизити ціну до 110 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: продукти, ринок, ціна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США допускають зустріч Зеленського і путіна найближчим часом, - Axios
Сьогодні, 09:15
Скільки коштують домашні яйця на луцькому ринку: огляд цін
Сьогодні, 08:20
До кінця зими ціна на яблука може зрости до 15-20%
Сьогодні, 07:16
Відключення світла в усіх областях: «Укренерго» попередило про графіки на 25 січня
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 25 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8