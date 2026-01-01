На Волині попрощаються з відомим музикантом Сергієм Шишкіним

У неділю, 25 січня, Володимир прощатиметься з видатним композитором, почесним громадянином містаПро це повідомляє Володимирська міська рада.З 09:00 до 12:30 попрощатися з музикантом можна буде у Будинку смутку, що знаходиться біля собору Різдва Христового у Володимирі.О 13:00 в соборі Різдва Христового відбудеться чин відспівування.Поховають відомого володимирчанина на Федорівському кладовищі, поруч з дружиною, яка відійшла у засвіти менше року тому.