Волинянку судили за прогули доньки в училищі: яке покарання встановив суд





Про це стало відомо з постанови Іваничівського районного суду від 20-го січня, пише



Згідно з матеріалами справи, інцидент зафіксували 19-го листопада 2025-го року. Встановлено, що донька обвинуваченої, 2009 року народження, яка є студенткою КЗПО «Нововолинський центр професійної освіти» і систематично пропускала заняття.



Починаючи з 28-го жовтня 2025-го року, дівчина більше десяти календарних днів не відвідувала уроки теоретичного навчання та практичні заняття з виробничої підготовки.



Суд кваліфікував дії матері за ч. 1 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Згідно зі статтею 150 Сімейного кодексу України, батьки зобов’язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти.



За рішенням суду на матір наклали штраф у розмірі 850 гривень, також вона має сплатити судовий збір: 665,6 гривень.

