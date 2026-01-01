У Луцьку патрульні масово штрафують водіїв на червоних номерах: що сталося





До нас у редакцію звернулося кілька водіїв з скаргами на роботу патрульних. Нібито штрафують просто так і винятково водіїв на транзитних номерах. Люди кажуть: на них влаштували полювання, та незрозуміло чому.



Довідково:

Транзитні номери – це тимчасові номерні знаки на авто. Їх ставлять тоді, коли машина ще не має постійної реєстрації. Наприклад, коли авто щойно купили, пригнали з-за кордону, зняли з обліку для продажу або везуть на реєстрацію. Вони діють обмежений час, а потім їх треба замінити на звичайні постійні номери.



Цікаво, що коли автомобіль порушує правила дорожнього руху, зокрема швидкісний режим, і потрапляє на камеру автофіксації, то штраф водіям на червоних номерах просто-напросто не приходить, адже автівка ще не зареєстрована. Саме цим подекуди й зловживають недобросовісні керманичі.



За роз'ясненнями, чому ж з'явилась така пильна до автівок на транзитах увага, журналісти подались безпосередньо до патрульних. Виявилось, що під час воєнного стану ввели нову норму – залізного коня можна було не реєструвати на українські номерні знаки, оскільки війна. Проте, кажуть патрульні, віднедавна це положення скасували.



«Під час воєнного стану діяли особливі терміни реєстрації транспортного засобу, зараз це скасовано і водії мають зареєструвати або перереєструвати транспорт протягом 10 календарних днів з моменту виникнення для цього підстави. Це основні зміни, які відбулися нещодавно», – розповідають у пресслужбі.



За несвоєчасну реєстрацію й передбачені штрафи, які зараз активно отримують керманичі. Так, ч. 6 ст. 121 КУпАП передбачає 850 грн за мінімальне прострочення термінів. Якщо ж порушення повторюється протягом року, то й санкція буде більшою.

