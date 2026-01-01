Росіяни пошкодили фабрику Roshen у Києві: що відомо
Сьогодні, 10:43
У Києві внаслідок російського обстрілу зазнала пошкоджень кондитерська фабрика, ймовірно, йдеться про підприємство Roshen.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Як повідомили в ДСНС, руйнування зафіксовано в Голосіївському районі столиці. Пошкоджень зазнав верхній поверх кондитерської фабрики. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
Водночас народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що під час обстрілу було уражено саме фабрику Roshen. За його словами, постраждали як виробничі, так і офісні приміщення підприємства. Також пошкоджень зазнали прилегла площа з ковзанкою та фонтан.
Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.
Коментарі 0
