Іспанська «Жирона» купить сина легенди «Волині»
Сьогодні, 07:32
Український нападник "Дьйора" Олександр Пищур перебереться до "Жирони".
Новачком іспанського клубу стане ще один українець – Олександр Пищур, інформує "Футбол24", посилаючись на Фабріціо Романо.
20-річний нападник угорського "Дьйора" обійдеться каталонцям у близько 1 мільйон євро. Форвард молодіжної збірної України виділяється величезним зростом – 2,04 метра. Навіть знаменитий інсайдер наголосив на цій особливості гравця, який на нещодавньому ЧС-2025 U-20 відзначився голом у ворота Південної Кореї.
Зауважимо, що майбутній новачок Жирони є сином легендарного гравця "Волині" Олександра Пищура.
