Іспанська «Жирона» купить сина легенди «Волині»

Олександр Пищур перебереться до "Жирони".



Новачком іспанського клубу стане ще один українець – Олександр Пищур, інформує "Футбол24", посилаючись на Фабріціо Романо.



20-річний нападник угорського "Дьйора" обійдеться каталонцям у близько 1 мільйон євро. Форвард молодіжної збірної України виділяється величезним зростом – 2,04 метра. Навіть знаменитий інсайдер наголосив на цій особливості гравця, який на нещодавньому ЧС-2025 U-20 відзначився голом у ворота Південної Кореї.



Зауважимо, що майбутній новачок Жирони є сином легендарного гравця "Волині" Олександра Пищура.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український нападник "Дьйора"перебереться до "Жирони".Новачком іспанського клубу стане ще один українець – Олександр Пищур, інформує "Футбол24", посилаючись на20-річний нападник угорського "Дьйора" обійдеться каталонцям у близько 1 мільйон євро. Форвард молодіжної збірної України виділяється величезним зростом – 2,04 метра. Навіть знаменитий інсайдер наголосив на цій особливості гравця, який на нещодавньому ЧС-2025 U-20 відзначився голом у ворота Південної Кореї.Зауважимо, що майбутній новачок Жирони є сином легендарного гравця "Волині"

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію