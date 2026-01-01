Іспанська «Жирона» купить сина легенди «Волині»

Український нападник "Дьйора" Олександр Пищур перебереться до "Жирони".

Новачком іспанського клубу стане ще один українець – Олександр Пищур, інформує "Футбол24", посилаючись на Фабріціо Романо.

20-річний нападник угорського "Дьйора" обійдеться каталонцям у близько 1 мільйон євро. Форвард молодіжної збірної України виділяється величезним зростом – 2,04 метра. Навіть знаменитий інсайдер наголосив на цій особливості гравця, який на нещодавньому ЧС-2025 U-20 відзначився голом у ворота Південної Кореї.

Зауважимо, що майбутній новачок Жирони є сином легендарного гравця "Волині" Олександра Пищура.

