У місті на Волині з'явився «Вагон незламності». ВІДЕО





Про це повідомляє



У мобільному пункті обігріву є мікрохвильова піч, холодильник, Starlink для зв’язку, аптечка, дитяче купе з мультфільмами, книгами та іграшками, розповів провідник пасажирських вагонів Львівської залізниці Іван Заверуха.



З його слів, цей вагон був залучений на напрямках Львівської залізниці. У ньому нічого не змінювали, тільки додали дитячу зону. Також у вагон можна приходити з домашніми тваринами, для них тут теж є облаштоване місце, каже Іван Заверуха. Температура у вагоні має бути не менше 20 градусів і не більше 24 для комфорту всіх мешканців.



"Львівська залізниця сформувала 5 вагонів і відправила по різних містах західної України. Один в Ківерцях, інший в Радивилові, третій в Дубно, четвертий відправили у містечко Красне на Львівщині, п’ятий в Берегово", — розповідає провідник.



"Вагон незламності" відвідав ківерчанин Юрій Мороз. Каже, що це гарна можливість зігрітися та випити теплого чаю.



Киянка Ксенія Бушманова разом із дитиною, прогулюючись містом Ківерці, планує відвідати вагон незламності. Жінка на Волинь приїхала до родичів. У період відключень електроенергії, говорить, встановлення вагона незламності – важлива ініціатива.



"У Києві часто вимикають світло, опалення немає, тому ми сюди приїхали. У мене двоє маленьких дітей дошкільного віку і це дуже важко знаходитися в температурі 13 градусів", — говорить Ксенія Бушманова.



38 "вагонів незламності" вирушили в регіони України. За два тижні роботи їх відвідали 7 тисяч людей, розповіла Наталія Турчак, начальниця управління комунікацій Укрзалізниці.



У Ківерцях "вагон незламності" працюватиме цілодобово протягом 10 днів із можливістю продовження, якщо погодні умови погіршаться. Одночасно тут може перебувати пів сотні людей, каже провідник Іван Заверуха.





