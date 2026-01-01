Працівники аварійно-ремонтних бригад отримуватимуть 20-тисячну доплату





Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує



"Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися сьогодні з прем’єр-міністром, також із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди отримають ці виплати. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – 20", - розповів глава держави.



Він зазначив, що уряд озвучить деталі рішення.



"І, звісно, дякую кожній країні, всім лідерам, які надають необхідну допомогу. Вже є і будуть пакети ще саме енергетичні. Євросоюз і окремо Італія, Німеччина, Литва, Британія, Польща, Японія, Америка – дякую всім вам", - додав Зеленський.



Читайте також: Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, - Свириденко



Нагадаємо, що раніше очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко повідомляла, що енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, отримуватимуть доплату.

