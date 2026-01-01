Працівники аварійно-ремонтних бригад отримуватимуть 20-тисячну доплату
Сьогодні, 03:41
Працівники аварійно-ремонтних бригад отримають доплати за січень, лютий і березень. За кожен місяць - по 20 тисяч гривень.
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися сьогодні з прем’єр-міністром, також із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди отримають ці виплати. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – 20", - розповів глава держави.
Він зазначив, що уряд озвучить деталі рішення.
"І, звісно, дякую кожній країні, всім лідерам, які надають необхідну допомогу. Вже є і будуть пакети ще саме енергетичні. Євросоюз і окремо Італія, Німеччина, Литва, Британія, Польща, Японія, Америка – дякую всім вам", - додав Зеленський.
Читайте також: Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, - Свириденко
Нагадаємо, що раніше очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко повідомляла, що енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, отримуватимуть доплату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Є також рішення, щоб підтримати безпосередньо кожного й кожну в ремонтних бригадах. Це доплати за кожен місяць цієї надзвичайної ситуації. Ми домовилися сьогодні з прем’єр-міністром, також із міністром енергетики, який формат виплат буде і як люди отримають ці виплати. Кожному робітнику, хто в аварійно-відновлювальних роботах, доплата 20 тисяч гривень. За січень, лютий і березень цього року. За кожен місяць – 20", - розповів глава держави.
Він зазначив, що уряд озвучить деталі рішення.
"І, звісно, дякую кожній країні, всім лідерам, які надають необхідну допомогу. Вже є і будуть пакети ще саме енергетичні. Євросоюз і окремо Італія, Німеччина, Литва, Британія, Польща, Японія, Америка – дякую всім вам", - додав Зеленський.
Читайте також: Уряд запроваджує доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, - Свириденко
Нагадаємо, що раніше очільниця Кабінету Міністрів Юлія Свириденко повідомляла, що енергетики, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах, отримуватимуть доплату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Працівники аварійно-ремонтних бригад отримуватимуть 20-тисячну доплату
Сьогодні, 03:41
У Луцьку спіймали п'яного електроскутериста. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
24 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У «Дії» тимчасово відключать частину послуг
23 січня, 23:19
На вулицях Луцька вкладали асфальт. ФОТО
23 січня, 22:01