24 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує народний депутат України, співвласник ФПГ «Континіум» Степан Івахів (на фото). Зичимо йому ясних днів, багатих на щастя і радість, щедрої долі, невичерпної енергії та творчої наснаги.
Також особисте свято сьогодні відзначають історик і педагог Володимир Баран, фотограф, а нині військовий Віктор Голіков, журналістка Ольга Бондаренко та тренер з бойових мистецтв Михайло Савчук.
Іменини 24 січня у Герасима, Тимофія, Івана, Павла, Дениса, Ксенії, Оксани.
Вітаємо усіх та бажаємо здоров'я, радості від життя та успіхів у роботі.
Окрім цього, 24 січня 1944 року народився український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук Юрій Покальчук. У Луцьку пройшли його дитинство і юність, тут він навчався у педагогічному інституті.
