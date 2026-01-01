У «Дії» тимчасово відключать частину послуг





Про це повідомляє



Там зазначили, що одразу після завершення технічного оновлення користувачів проінформують про відновлення роботи всіх сервісів. Громадян просять стежити за офіційними повідомленнями в застосунку та на порталі.



Які послуги будуть на паузі в застосунку Дія

У мобільному застосунку Дія тимчасово не працюватимуть сервіси, пов'язані із соціальними виплатами та статусом ВПО, зокрема:



базова соціальна допомога;

комплексна допомога для ВПО;

зміна адреси фактичного проживання ВПО;

скасування довідки ВПО;

довідка ВПО.



Які послуги не працюватимуть на порталі Дія

Під час технічних робіт на порталі будуть тимчасово призупинені такі сервіси:



скасування довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

опіка та піклування над дитиною – реєстрація кандидатом;

реєстрація кандидатом у прийомні батьки або батьки-вихователі;

подання заявки, щоб стати другим із батьків-вихователів або прийомних батьків;

консультація щодо усиновлення дитини;

усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку.



Дія готує оновлення: що додадуть

Очікується, що в Дії 2026 року з'являться близько 10 нових сервісів. Зокрема, українці зможуть розлучатися, оформляти європротокол, реєструвати дозволи на зброю, отримувати гранти на власну справу.



Європротокол

Європротокол у Дії з'явиться в першому кварталі 2026 року. Наразі для оформлення європротоколу водіям часто доводилося використовувати сторонні сервіси або паперові бланки, а потім окремо звертатися до страхової компанії. Нова послуга в Дії об'єднає ці кроки в один процес.



Дозволи на зброю

Наразі для отримання дозволу на зберігання та носіння (реєстрація) гладкоствольної зброї потрібно звернутися до Національної поліції України з необхідними документами. Нова процедура значно спростить процес.



eWallet

Це майбутній сервіс у застосунку "Дія", який дасть змогу українцям безпечно зберігати цифрові документи та ID-дані, підтверджувати особистість онлайн, користуватися послугами як в Україні, так і в ЄС, та інтегруватиметься в європейську екосистему електронної ідентифікації.



Розлучення

Розлучення в Україні через застосунок "Дія" стане доступним 2026 року для пар без неповнолітніх дітей.



Нові гранти єРобота

Урядовий проєкт єРобота передбачає надання українцям грантів для відкриття бізнесу, розвитку підприємництва та навчання. Він спрямований на активізацію підприємницької діяльності та стимулювання створення робочих місць.

