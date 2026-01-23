Умєров розповів про перебіг переговорів в Абу-Дабі

Умєров розповів про перебіг переговорів в Абу-Дабі
Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив, що тристороння зустріч в Абу-Дабі за участі України, США та росії продовжиться у суботу 24 січня.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Рустема Умєрова у Facebook.

"В Абу-Дабі разом із Кирилом Будановим, Давидом Арахамією та Сергієм Кислицею взяли участь у тристоронній зустрічі – українська, американська та російська сторони. Цінуємо американське посередництво. З боку США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. В російській делегації – представники воєнної розвідки та армії", - повідомив Умєров.

Умєров додав, що зустріч була присвячена параметрам закінчення російської війни та подальшій логіці переговорного процесу з метою просування до достойного і тривалого миру.

"Завтра будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький. За підсумками кожного етапу доповідаємо президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться у дописі Умєрова.

За словами секретаря РНБО, українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які поставив президент Зеленський.

Теги: Абу-Дабі, Україна, ОАЕ, переговори, США, росія
