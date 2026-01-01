На вулицях Луцька вкладали асфальт. ФОТО

В обласному центрі Волині одразу зі зменшенням морозів взялися за ліквідацію аварійної ямковості, яка виникла в зимовий період.Про це повідомив луцький міський головаРоботи проводяться шляхом вкладання «холодного асфальту». 23 січня відрядники працювали на вулицях Захисників України, Набережній, Ковельській (від Набережної до Центрального ринку), Львівській, Глушець та мості на вулиці Шевченка."Перепади температур та сніг, які спостерігаються цієї зими, негативно впливають на дорожнє покриття. У тріщини в асфальті потрапляє волога, і через постійні замерзання-розмерзання він руйнується та утворюються вибоїни. На окремих вулицях утворилися досить великі і глибокі ями, які створюють небезпеку для учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.Тому 23 січня розпочали аварійний ямковий ремонт, його можна робити при температурі повітря від +5 до - 10 градусів за Цельсієм. Роботи проводять працівники ТзОВ “Луцькавтодор-сервіс”.