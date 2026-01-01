«Інтерсіті», що курсував між Луцьком і Києвом, скасували





Новий розклад набув чинності з 1 грудня, повідомили в «Укрзалізниці», - повідомляє



Наразі з Луцька до Києва курсують лише два поїзди:



№ 98 «Ковель — Київ»;



№ 113 «Ужгород — Харків».



Інших пасажирських або швидкісних рейсів у цьому напрямку зараз немає.



Рішення про скасування «Інтерсіті» є остаточним у межах поточного графіка руху на 2026 рік. Водночас не виключають, що у майбутньому, зокрема в літній період, розклад можуть переглянути, зазначили у компанії.



Скорочення кількості поїздів пояснюють нестачею рухомого складу — частину вагонів і поїздів було пошкоджено або знищено за період війни.

