«Інтерсіті», що курсував між Луцьком і Києвом, скасували
Сьогодні, 21:16
Швидкісний поїзд «Інтерсіті», що курсував між Луцьком і Києвом, скасували після запровадження нового графіка руху.
Новий розклад набув чинності з 1 грудня, повідомили в «Укрзалізниці», - повідомляє misto.медіа.
Наразі з Луцька до Києва курсують лише два поїзди:
№ 98 «Ковель — Київ»;
№ 113 «Ужгород — Харків».
Інших пасажирських або швидкісних рейсів у цьому напрямку зараз немає.
Рішення про скасування «Інтерсіті» є остаточним у межах поточного графіка руху на 2026 рік. Водночас не виключають, що у майбутньому, зокрема в літній період, розклад можуть переглянути, зазначили у компанії.
Скорочення кількості поїздів пояснюють нестачею рухомого складу — частину вагонів і поїздів було пошкоджено або знищено за період війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Новий розклад набув чинності з 1 грудня, повідомили в «Укрзалізниці», - повідомляє misto.медіа.
Наразі з Луцька до Києва курсують лише два поїзди:
№ 98 «Ковель — Київ»;
№ 113 «Ужгород — Харків».
Інших пасажирських або швидкісних рейсів у цьому напрямку зараз немає.
Рішення про скасування «Інтерсіті» є остаточним у межах поточного графіка руху на 2026 рік. Водночас не виключають, що у майбутньому, зокрема в літній період, розклад можуть переглянути, зазначили у компанії.
Скорочення кількості поїздів пояснюють нестачею рухомого складу — частину вагонів і поїздів було пошкоджено або знищено за період війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На вулицях Луцька вкладали асфальт. ФОТО
Сьогодні, 22:01
Умєров розповів про перебіг переговорів в Абу-Дабі
Сьогодні, 21:58
«Інтерсіті», що курсував між Луцьком і Києвом, скасували
Сьогодні, 21:16
Коли і де на Волині відключатимуть світло 24 січня
Сьогодні, 20:36
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 24 січня
Сьогодні, 20:00