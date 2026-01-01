«Інтерсіті», що курсував між Луцьком і Києвом, скасували

Швидкісний поїзд «Інтерсіті», що курсував між Луцьком і Києвом, скасували після запровадження нового графіка руху.

Новий розклад набув чинності з 1 грудня, повідомили в «Укрзалізниці», - повідомляє misto.медіа.

Наразі з Луцька до Києва курсують лише два поїзди:

№ 98 «Ковель — Київ»;

№ 113 «Ужгород — Харків».

Інших пасажирських або швидкісних рейсів у цьому напрямку зараз немає.

Рішення про скасування «Інтерсіті» є остаточним у межах поточного графіка руху на 2026 рік. Водночас не виключають, що у майбутньому, зокрема в літній період, розклад можуть переглянути, зазначили у компанії.

Скорочення кількості поїздів пояснюють нестачею рухомого складу — частину вагонів і поїздів було пошкоджено або знищено за період війни.

