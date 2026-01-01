У Луцьку спіймали п'яного електроскутериста. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
Для нетверезого керманича електросамоката нічна поїздка Луцьком завершилася спілкуванням з поліцейськими та протоколом.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
Уночі, 23 січня, у Луцьку на вулиці Львівській, патрульні зупинили електроскутер Fada, який рухався проїзною частиною та здійснював небезпечні маневри.
При спілкуванні з 19-річним керманичем поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд за допомогою приладу Драгер. Юнак погодивися. Результат – 0,95 проміле, що майже у 5 разів перевищує допустиму норму.
Інспектори склали на порушника протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
Уночі, 23 січня, у Луцьку на вулиці Львівській, патрульні зупинили електроскутер Fada, який рухався проїзною частиною та здійснював небезпечні маневри.
При спілкуванні з 19-річним керманичем поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд за допомогою приладу Драгер. Юнак погодивися. Результат – 0,95 проміле, що майже у 5 разів перевищує допустиму норму.
Інспектори склали на порушника протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку спіймали п'яного електроскутериста. ВІДЕО
Сьогодні, 01:15
24 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У «Дії» тимчасово відключать частину послуг
23 січня, 23:19
На вулицях Луцька вкладали асфальт. ФОТО
23 січня, 22:01
Умєров розповів про перебіг переговорів в Абу-Дабі
23 січня, 21:58