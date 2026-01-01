У Луцьку спіймали п'яного електроскутериста. ВІДЕО

У Луцьку спіймали п'яного електроскутериста. ВІДЕО
Для нетверезого керманича електросамоката нічна поїздка Луцьком завершилася спілкуванням з поліцейськими та протоколом.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

Уночі, 23 січня, у Луцьку на вулиці Львівській, патрульні зупинили електроскутер Fada, який рухався проїзною частиною та здійснював небезпечні маневри.

При спілкуванні з 19-річним керманичем поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти відповідний огляд за допомогою приладу Драгер. Юнак погодивися. Результат – 0,95 проміле, що майже у 5 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на порушника протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.


