Студенти отримали 60 тисяч гривень від луцького будівельника за кращі курсові роботи. ФОТО





Про це повідомила ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.



У Луцькому національному технічному університеті відбулася презентація розроблених детальних планів території Луцької територіальної громади. Авторами є студенти-архітектори, які працювали готували детальні плани в межах виконання курсових робіт під керівництвом викладача Олександра Балана. Фінансову підтримку студентів забезпечив луцький будівельник Андрій Разумовський.



Так, автори найкращих робіт отримали грошові призи:

1 місце - 30 тисяч гривень.

2 місце - 20 тисяч гривень.

3 місце - 10 тисяч гривень.



"Дякуємо за чудові ініціативи, серйозні стимули та практикоорієнтоване навчання", - написала очільниця луцького "політеху".



