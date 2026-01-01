Студенти отримали 60 тисяч гривень від луцького будівельника за кращі курсові роботи. ФОТО
04 лютого, 22:38
Студенти-архітектори отримали від луцького будівельника фінансове заохочення за найкращі курсові роботи, що стосувалися планів території Луцької громади.
Про це повідомила ректорка ЛНТУ Ірина Вахович.
У Луцькому національному технічному університеті відбулася презентація розроблених детальних планів території Луцької територіальної громади. Авторами є студенти-архітектори, які працювали готували детальні плани в межах виконання курсових робіт під керівництвом викладача Олександра Балана. Фінансову підтримку студентів забезпечив луцький будівельник Андрій Разумовський.
Так, автори найкращих робіт отримали грошові призи:
1 місце - 30 тисяч гривень.
2 місце - 20 тисяч гривень.
3 місце - 10 тисяч гривень.
"Дякуємо за чудові ініціативи, серйозні стимули та практикоорієнтоване навчання", - написала очільниця луцького "політеху".
