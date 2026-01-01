Під час лікування зупинилося серце воїна з Волині Віктора Патейчука

Маневицька громада занала ще однієї непоправної втрати. Перебуваючи на лікуванні, пішов з життя воїн-краянинПро це повідомив Маневицький селищний голова"На жаль, маємо гірку втрату у громаді. Сьогодні у Маневицькій багатопрофільній лікарні під час проходження лікування передчасно зупинилося серце українського воїна, жителя селища Маневичі Віктора Патейчука, 1972 року народження. Віктор Григорович долучився до лав Збройних Сил України у жовтні 2025 року", - йдетьс у дописі на сторінці очільника громади.Про час та місце проведення церемонії прощання та поховання повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.