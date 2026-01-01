Де і коли на Волині відключатимуть світло 5 лютого





Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".



В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.



Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.



ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:

підчерга 1.1:

00:00-02:30

підчерга 1.2:

23:30-24:00

підчерга 2.1:

20:00-23:30

підчерга 2.2:

16:30-20:00

підчерга 5.1:

13:00-16:30

підчерга 5.2:

09:30-13:00

підчерга 6.1:

06:00-09:30

підчерга 6.2:

02:30-06:00

