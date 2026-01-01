Де і коли на Волині відключатимуть світло 5 лютого
04 лютого, 21:16
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 5 лютого на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомили у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
00:00-02:30
підчерга 1.2:
23:30-24:00
підчерга 2.1:
20:00-23:30
підчерга 2.2:
16:30-20:00
підчерга 5.1:
13:00-16:30
підчерга 5.2:
09:30-13:00
підчерга 6.1:
06:00-09:30
підчерга 6.2:
02:30-06:00
