Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 5 лютого

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 5 лютого

Луцьк

Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледиця. Вдень слабка ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

Область

Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Ожеледиця. Вдень слабка ожеледь, місцями налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

