Медзаклад на Волині замовив послуги зі скринінгу 40+ удвічі дорожче, аніж у столиці

Тендер відбувся 26 січня на сайті державних закупівель Prozorro. ТОВ «Медична Лабораторія» отримало підряд без конкуренції — на відкриті торги не подався жоден інший учасник. Згідно з умовами договору, до кінця 2026 року замовник самостійно забиратиме біологічний матеріал у маніпуляційних кабінетах. Водночас «Медична Лабораторія» має забезпечити стерильні пробірки та контейнери для збору сечі, а також забирати зразки для досліджень.



Аналізи виконуватимуть у день забору або упродовж доби. Результати надсилатимуть пацієнтам і замовнику електронною поштою та видаватимуть у паперовому вигляді. Також вони мають з’являтися в електронній системі охорони здоров’я не пізніше ніж через 24 години.



У межах програми передбачено такі дослідження:



ліпідограма (загальний холестерин, HDL, LDL, тригліцериди);



глікований гемоглобін (HbA1c);



електроліти (натрій і калій);



сироватковий креатинін;



розрахункова швидкість клубочкової фільтрації (eGFR);



співвідношення альбуміну та креатиніну в сечі.



Як зазначає видання «Наші гроші», загальна вартість аналізів для однієї людини в Іваничівському центрі становить 1240 грн (без ПДВ). Для порівняння, Нововолинський центр ПМСД замовляв аналогічні послуги по 1028 грн, що на 17% дешевше.



Центр ПМСД №1 Святошинського району Києва оплачував такі ж аналізи по 600 грн, але без розрахункової швидкості клубочкової фільтрації, яка в інших замовників вартує 93-120 грн. Навіть з урахуванням цього показника вартість у столиці залишається майже вдвічі нижчою, ніж в Іваничах.



Найдорожчим показником у вартості аналізів в Іваничах стало співвідношення альбуміну та креатиніну в сечі – 480 грн. В інших медзакладах цей аналіз коштує від 47 до 190 грн. Водночас у мережах «МедЛаб» та «Astra-Dia», з якими пов’язаний підрядник, такий аналіз коштує 250-290 грн.



Комунальне некомерційне підприємство «Іваничівський центр первинної медико-санітарної допомоги» очолює Андрій Сторонський. Виконувачкою обов’язків голови Іваничівської сільради є Наталія Мазурок.



За даними аналітичної системи YouControl, київська «Медична Лабораторія» належить Ларисі Донцовій. Компанія входить до корпоративної групи, основними активами якої є мережі лабораторій «МедЛаб» та «Astra-Dia».



«Скринінг здоров’я 40+» – урядова програма, яку координує Міністерство охорони здоров’я. Вона передбачає надання людям віком від 40 років 2000 грн для проходження медичних обстежень з метою раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету та ментальних розладів. Пацієнти можуть самостійно обирати заклад для проходження скринінгу – державний, комунальний або приватний, незалежно від місця проживання.







