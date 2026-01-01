Внаслідок влучання ворожого БпЛА загинув воїн з Волині Валерій Михальський

Ківерцівська громада у скорботі: загинув захисник"Виконуючи бойове завдання по стримуванню російської агресії, загинув наш земляк, солдат Михальський Валерій Вікторович. Валерій народився 7 вересня 1983 року в місті Ківерці. Навчався у місцевій школі № 3. У мирному житті він працював майстром із фарбування автомобілів.Валерій Вікторович став на захист Батьківщини 13 червня 2024 року. Служив оператором взводу протитанкових ракетних комплексів військової частини А5001. Життя Героя обірвалося 31 січня 2026 року поблизу населеного пункту Гришине Покровського району Донецької області внаслідок влучання ворожого БпЛА.Висловлюємо найщиріші співчуття дружині Олені Василівні, донькам Надії та Дарині, усій родині, друзям та побратимам загиблого. Нехай Господь дасть сили витримати це невимовне горе. Низький уклін нашому захиснику", - йдеться у повідомленні громади.Зазначається, що про дату та час зустрічі траурного кортежу та чину поховання буде повідомлено додатково, щойно з’явиться уточнена інформація.