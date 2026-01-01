«Ця вулиця - одна з найпроблемніших»: на Богдана Хмельницького у Луцьку просіла бруківка
Сьогодні, 16:14
Через відсутність якісної основи на вулиці Богдана Хмельницького почала просідати бруківка. Морози та погодні умови лише загострюють проблему.
Ця вулиця — одна з найпроблемніших, розповів у коментарі misto.media голова громадської організації «Просторовий рух» Павло Мазилюк.
Бруківку там часто перекладають, але без капітального ремонту дорога надалі руйнуватиметься. Основна причина руйнування покриття — відсутність якісної основи дороги .
«Потрібно розкопувати дорогу приблизно на півтора метра углиб і робити все капітально. Лише тоді бруківка не просідатиме. Але під дорогою часто проходять комунікації, тому такі роботи дорогі. До того ж під час війни капітальні ремонти не роблять», — каже Павло Мазилюк.
На стан дороги впливають і погодні умови: вода, яка потрапляє між елементами покриття, замерзає та підриває бруківку. Але це радше другорядний чинник, додає фахівець.
