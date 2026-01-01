«Виклики є щодня»: скільки людей застрягали в ліфтах під час відключень світла у Луцьку





Про це в коментарі Андрій Ткачук.



Найчастіше до аварійних бригад надходять звернення з густонаселених мікрорайонів міста: 33-й, 55-й, 40-й. Пікове навантаження зафіксували 14 січня, коли зі знеструмлених кабін пасажирських ліфтів визволили 73 людини.



"У січні було більше викликів, бо фактично всі проблемні заявки почалися з грудня, але найбільше було це 10, 12, 13 і 14 січня, а це відповідно 50, 60, 73 заявки. Це найбільше за січень. У грудні було найбільше — 146 викликів. Це була просто катастрофа!" — сказав Андрій Ткачук.



У середньому "Волиньліфт" у січні отримував до 30 заявок на добу. Зі слів директора управління, в останні дні січня, коли графіки стабілізувалися і тривалість відключень світла скоротилася, викликів реєстрували менше, проте люди зверталися до аварійних бригад щодня.



"Виклики є щодня. Все одно якісь технічні проблеми є. Був період, початок січня, що не повністю відключали напругу, а напруга була занижена. Електроніка давала збої. Було, наприклад звернення, приїжджаємо, а ліфт працює. Потім проходить 20 хвилин — і знову не працює", — додав Андрій Ткачук.



Пошкоджень ліфтів ні цього року, ні торік не було, сказав Андрій Ткачук. Востаннє, з його слів, такі поодинокі випадки фіксували у 2023 і 2024 роках, коли пасажири не дочекалися аварійних бригад і намагалися вибратися з підйомників самостійно.



"Зараз все більш-менш спокійно, бо на початку відключень світла люди самостійно розкривали двері, хоча це небезпечно і це робити категорично заборонено! Такі дії можуть призвести до травм", — говорить керівник "Волиньліфта".



Цілодобово по Луцьку працює диспетчер та одна аварійна бригада з черговим автомобілем, проте у випадку збільшення навантаження залучаються до визволення пасажирів ліфтів й інші працівники "Волиньліфта". Порятунок людей, сказав Андрій Ткачук, зазвичай триває до години, проте час може збільшуватися відповідно до навантаження на аварійну бригаду.



"Проблема в тому, що одночасно може бути там 20 застрягань у різних місцях. Тоді всі працівники підключаються до звільнень, хто в якому районі знаходиться, бо зрозуміло, що одній бригаді важко. Дякую працівникам, що сумлінно виконують свою роботу", — зазначив керівник управління.



Для того, щоб унеможливити застрягання у ліфті, каже Андрій Ткачук, потрібно зважати як на графіки відключення електроенергії, так і на сигнали повітряної тривоги чи російські атаки, коли підйомник стає об'єктом підвищеної небезпеки.



Що робити лучанам, якщо застрягли в ліфті під час відключення світла

Насамперед, розповів директор спеціалізованого ремонтно-будівельного управління "Волиньліфт, не можна самостійно відчиняти двері ліфта, натискати всі кнопки, розхитувати кабіну ліфта. Основне завдання пасажира — натиснути кнопку виклику диспетчера або зателефонувати в аварійно-диспетчерську службу "Волиньліфта" за номером (093) 399 86 18 або (0332) 28 03 08.



Андрій Ткачук зазначив, що під час навантаження лінія аварійної бригади може бути перевантажена, тому потрібно намагатися додзвонюватися до диспетчера та чекати на допомогу.



Довідково: Станом на початок лютого 2026 року спеціалізоване ремонтно-будівельне управління "Волиньліфт" обслуговує у місті Луцьку 860 ліфтів в багатоповерхових будинках, лікарнях, інших закладах і установах.

