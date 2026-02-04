Росіяни обстріляли ринок у Дружківці: щонайменше 7 людей загинули та 15 поранено





За останніми даними, щонайменше 7 людей загинули (від 43 до 81 року) та 15 поранено (від 50 до 72 років), пише



“Це — ще один цілеспрямований воєнний злочин і черговий доказ того, що всі російські заяви про «перемир'я» не варті нічого. Остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена — про суттєві оновлення повідомлятиму додатково”, — написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Він додав, що на місці працюють всі відповідальні служби: надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу.



Окрім того, ворог ще й скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено промзону, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки.

