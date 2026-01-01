На Волині мобілізували священника УПЦ МП





«Бусифіковано настоятеля діючої релігійної громади. Протоієрея Іоанна Чирика, настоятеля храму «Живоносне Джерело», 3 лютого невідомі люди без пред’явлення документів викрали біля під’їзду квартири, яку він винаймав разом із родиною. 4 лютого в інтернет-спільнотах з’явилося фото отця Іоанна вже у військовій формі. Просимо молитов за воїна протоієрея Іоанна та за громаду, яка залишилася без священника", - повідомили у єпархії.





