На Волині мобілізували священника УПЦ МП

Настоятеля храму «Живоносне Джерело» селища Городилець, що поблизу Ковеля, мобілізували до ЗСУ.

Про це повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП.

«Бусифіковано настоятеля діючої релігійної громади. Протоієрея Іоанна Чирика, настоятеля храму «Живоносне Джерело», 3 лютого невідомі люди без пред’явлення документів викрали біля під’їзду квартири, яку він винаймав разом із родиною. 4 лютого в інтернет-спільнотах з’явилося фото отця Іоанна вже у військовій формі. Просимо молитов за воїна протоієрея Іоанна та за громаду, яка залишилася без священника", - повідомили у єпархії.
Нагадаємо, що раніше настоятеля двох парафій УПЦ Московського патріархату на Волині отця Сергія Савієвського теж мобілізували до війська.

