Щомісячний дохід - мільйон гривень: волиняни разом зі спільниками організували нарколабораторію

СБУ та Нацполіція ліквідували міжрегіональне угруповання наркоторговців.Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.Служба безпеки України спільно з Національною поліцією припинила діяльність міжрегіонального угруповання, яке займалось збутом наркотичних засобів на території України.До складу групи входили мешканці Волинської, Київської та Одеської областей.За матеріалами слідства, зловмисники організували на території Київської області підпільну нарколабораторію, де вирощували коноплі та виготовляли наркотичний засіб канабіс. Для конспірації вони згодом змінили місце та тимчасово перенесли виробництво наркотиків до Києва.За попередніми даними, щомісячний дохід від злочинної діяльності становив близько 1 млн гривень.Під час проведення 15 обшуків у складських приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їхньому автотранспорті правоохоронці вилучили:- понад 52 кг наркотичного засобу — канабісу (орієнтовна вартість на «чорному ринку» перевищує 5 млн грн);- обладнання для виготовлення наркотиків;- готівку на суму понад 1 млн грн;- мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.За матеріалами СБУ, чотирьом учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).Після завершення необхідних слідчих дій та експертиз буде вирішено питання щодо додаткової правової кваліфікації їхніх дій.Усіх підозрюваних затримано. Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Волинській області спільно з Державною прикордонною службою, підрозділами Управління стратегічних розслідувань та Головного управління Національної поліції за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури.