На Волині дика лисиця забігла на сільське подвір'я та покусала пса





Про це Сергій Прожишко.



З його слів, тварина самостійно не хотіла залишати домоволодіння, виявляла агресію, покусала домашнього пса та переховувалась на подвір'ї. Господар самостійно не міг прогнати лисицю.



"Після лабораторних досліджень у лисиці підтвердили сказ. З 2 лютого село визначили неблагополучним населеним пунктом та запровадили там на 60 діб карантинні обмеження", — говорить Сергій Продишко.



Минулого року у цьому селі також фіксували випадок сказу. Ветеринари уже розпочали вакцинацію домашніх тварин.



Від початку 2026 року у Ковельському районі уже зафіксували 6 нових випадків сказу у тварин, минулого року у районі було — 33, каже Сергій Продишко.



Довідково: сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Жиричі Ковельського району ветеринари зафіксували випадок сказу. Дика лисиця забігла на сільське подвір'я, покусала пса і не хотіла залишати обійстя. На місце викликали рятувальників та поліцію.Про це Суспільному у телефонному коментарі 4 лютого розповів заступник начальника Ковельської державної клініки ветеринарної медициниЗ його слів, тварина самостійно не хотіла залишати домоволодіння, виявляла агресію, покусала домашнього пса та переховувалась на подвір'ї. Господар самостійно не міг прогнати лисицю."Після лабораторних досліджень у лисиці підтвердили сказ. З 2 лютого село визначили неблагополучним населеним пунктом та запровадили там на 60 діб карантинні обмеження", — говорить Сергій Продишко.Минулого року у цьому селі також фіксували випадок сказу. Ветеринари уже розпочали вакцинацію домашніх тварин.Від початку 2026 року у Ковельському районі уже зафіксували 6 нових випадків сказу у тварин, минулого року у районі було — 33, каже Сергій Продишко.сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію