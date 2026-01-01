На Волині дика лисиця забігла на сільське подвір'я та покусала пса
Сьогодні, 13:34
У селі Жиричі Ковельського району ветеринари зафіксували випадок сказу. Дика лисиця забігла на сільське подвір'я, покусала пса і не хотіла залишати обійстя. На місце викликали рятувальників та поліцію.
Про це Суспільному у телефонному коментарі 4 лютого розповів заступник начальника Ковельської державної клініки ветеринарної медицини Сергій Прожишко.
З його слів, тварина самостійно не хотіла залишати домоволодіння, виявляла агресію, покусала домашнього пса та переховувалась на подвір'ї. Господар самостійно не міг прогнати лисицю.
"Після лабораторних досліджень у лисиці підтвердили сказ. З 2 лютого село визначили неблагополучним населеним пунктом та запровадили там на 60 діб карантинні обмеження", — говорить Сергій Продишко.
Минулого року у цьому селі також фіксували випадок сказу. Ветеринари уже розпочали вакцинацію домашніх тварин.
Від початку 2026 року у Ковельському районі уже зафіксували 6 нових випадків сказу у тварин, минулого року у районі було — 33, каже Сергій Продишко.
Довідково: сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному у телефонному коментарі 4 лютого розповів заступник начальника Ковельської державної клініки ветеринарної медицини Сергій Прожишко.
З його слів, тварина самостійно не хотіла залишати домоволодіння, виявляла агресію, покусала домашнього пса та переховувалась на подвір'ї. Господар самостійно не міг прогнати лисицю.
"Після лабораторних досліджень у лисиці підтвердили сказ. З 2 лютого село визначили неблагополучним населеним пунктом та запровадили там на 60 діб карантинні обмеження", — говорить Сергій Продишко.
Минулого року у цьому селі також фіксували випадок сказу. Ветеринари уже розпочали вакцинацію домашніх тварин.
Від початку 2026 року у Ковельському районі уже зафіксували 6 нових випадків сказу у тварин, минулого року у районі було — 33, каже Сергій Продишко.
Довідково: сказ — це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу, інформує Центр громадського здоров'я. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У людини інкубаційний період сказу триває 1–3 місяці, але може варіюватися від одного тижня до року. У разі інфікування хворого слід негайно госпіталізувати та ввести антирабічну вакцину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Щомісячний дохід - мільйон гривень: волиняни разом зі спільниками організували нарколабораторію
Сьогодні, 14:22
На Волині дика лисиця забігла на сільське подвір'я та покусала пса
Сьогодні, 13:34
«Татуювання – це тавро гріха»: волинський священник різко розкритикував моду на тату
Сьогодні, 13:29
Кава з генерал-лейтенантом, Героєм України - за донат: у Луцьку волонтери розігрують зустріч із Сергієм Наєвим
Сьогодні, 13:09