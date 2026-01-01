Кава з генерал-лейтенантом, Героєм України - за донат: у Луцьку волонтери розігрують зустріч із Сергієм Наєвим

Сергієм Наєвим можна за найвищий донат, взявши участь у благодійному проєкті «Медіа-кава», де триває збір коштів для ЗСУ.



Про це



"Цей лот – унікальний. Початкова ставка донату – 2 тисячі гривень. Крок ставки – 1 тисяча гривень або сума, кратна 1 тисячі гривень. Ставка не може перевищувати попередню ставку більше, ніж на 100%. Якщо ставка протягом 48 годин не перебивається, то оголошується переможною. У користувача, який її зробив, буде 48 годин, аби вийти на зв’язок із адміністратором "Медіа-кави" щодо донату ставки. Якщо цього не відбудеться, переможною буде оголошена попередня ставка або ж аукціон буде продовжено. Якщо акаунт, з якого зроблено ставку, має ознаки боту або фейкового, ставку може бути не зараховано до верифікації аканту шляхом відеодзвінка. Анонімні ставки не прийматимуться за винятком ставок від користувачів, яких адміністратор "Медіа-кави" знає особисто", - йдеться в дописі.



Адміністратори зазначають, що після оплати переможної ставки буде створено спільний чат із донатером та автором лоту, аби узгодити зручні час і формат спілкування за кавою.



Зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу бійцям Сил спеціальних операцій ЗСУ.



Поторгуватися за можливість покавувати із Сергієм Наєвим можна ТУТ.



Нагадаємо, що рекордними лотами у цьому проєкті стали кава з журналістом

