«Татуювання – це тавро гріха»: волинський священник різко розкритикував моду на тату

Андрій Мовчанюк, декан Успенського округу Луцького районного благочиння ПЦУ



У своєму дописі священнослужитель наголосив, що тіло людини є святинею, створеною Богом, а будь-яке втручання в нього у вигляді татуювань він вважає неприпустимим.



«Тіло — це храм Божий, створений за образом і подобою Господа. І кожне татуювання — це мовби вандалізм над цією святинею», — написав Андрій Мовчанюк.



Священник також послався на Святе Письмо, нагадуючи про відповідальність людини за ставлення до власного тіла.



«Хіба не знаєте, що ви — храм Божий, і Дух Божий живе в вас? Якщо хто розорить храм Божий, того покарає Бог», — цитує він слова апостола Павла.



Окрему увагу у своєму зверненні Андрій Мовчанюк приділив татуюванням із релігійною символікою. На його переконання, нанесення хрестів чи ікон на шкіру є формою блюзнірства.



«Чи можна порівняти намальований хрест із тим, який ми носимо на шиї, благословенний та освячений у храмі?» — зазначив священник.



Крім того, він критично висловився щодо популярності татуювань серед молоді, яка сприймає їх як спосіб самовираження.



«Смішно бачити, як деякі молоді люди з гордістю демонструють свої “твори мистецтва”, а найсумніше те, що деякі з них вважають себе християнами», — написав Мовчанюк.



Наприкінці допису священник закликав людей замислитися над своїм вибором та повернутися до духовних цінностей.



«Покайтеся, ті, що зневажили своє тіло. Бо лише чистота тіла і душі може привести людину до Царства Небесного», — підсумував він.





