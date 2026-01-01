«Татуювання – це тавро гріха»: волинський священник різко розкритикував моду на тату
Сьогодні, 13:29
Протоієрей Андрій Мовчанюк, декан Успенського округу Луцького районного благочиння ПЦУ опублікував у Facebook допис, у якому публічно розкритикував поширення татуювань у сучасному суспільстві, назвавши їх гріховним спотворенням людського тіла.
У своєму дописі священнослужитель наголосив, що тіло людини є святинею, створеною Богом, а будь-яке втручання в нього у вигляді татуювань він вважає неприпустимим.
«Тіло — це храм Божий, створений за образом і подобою Господа. І кожне татуювання — це мовби вандалізм над цією святинею», — написав Андрій Мовчанюк.
Священник також послався на Святе Письмо, нагадуючи про відповідальність людини за ставлення до власного тіла.
«Хіба не знаєте, що ви — храм Божий, і Дух Божий живе в вас? Якщо хто розорить храм Божий, того покарає Бог», — цитує він слова апостола Павла.
Окрему увагу у своєму зверненні Андрій Мовчанюк приділив татуюванням із релігійною символікою. На його переконання, нанесення хрестів чи ікон на шкіру є формою блюзнірства.
«Чи можна порівняти намальований хрест із тим, який ми носимо на шиї, благословенний та освячений у храмі?» — зазначив священник.
Крім того, він критично висловився щодо популярності татуювань серед молоді, яка сприймає їх як спосіб самовираження.
«Смішно бачити, як деякі молоді люди з гордістю демонструють свої “твори мистецтва”, а найсумніше те, що деякі з них вважають себе християнами», — написав Мовчанюк.
Наприкінці допису священник закликав людей замислитися над своїм вибором та повернутися до духовних цінностей.
«Покайтеся, ті, що зневажили своє тіло. Бо лише чистота тіла і душі може привести людину до Царства Небесного», — підсумував він.
А в самого на плечах купола
критика пахне руззькими скрепами.
