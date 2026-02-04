Волинянина судили за перешкоджання мобілізації: як покарали





Про це пише



Суд встановив, що у період з 8 по 12 травня 2025 року обвинувачений, будучи адміністратором групи під назвою «Мусара в селі (лебці)», у якій було понад 9600 підписників, умисно організовував збір та публікацію повідомлень про місцезнаходження мобілізаційних груп у Волинській області, зокрема щодо проведення мобілізаційних заходів у місті Камені-Каширському і селах Воєгоща, Люботин, Волиця.



За даними суду, ці повідомлення містили інформацію про місце й час здійснення мобілізаційних заходів військовослужбовцями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що створювало умови для ухилення від мобілізації громадянами призовного віку. Повідомлення публікувалися з використанням особистого мобільного телефону адміністратора, який забезпечував функціонування групи та мав можливість редагувати й розміщувати контент.



Тож він свідомо перешкоджав військовослужбовцям ТЦК та СП — більшість з яких є фронтовиками і пройшли передову — виконувати визначені завдання із забезпечення обороноздатності держави.



Суд кваліфікував дії обвинуваченого за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Це суперечить обов’язку кожного громадянина щодо захисту державності та суверенітету України. До того ж, як свідчить інформація з тимчасово окупованих територій, громадяни, які не хотіли служити в українській армії, тепер змушені служити в армії окупантів.



Під час досудового розслідування між прокурором Волинської обласної прокуратури та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості, яку суд затвердив. Згідно з узгодженими умовами, суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, але звільнив засудженого від відбування призначеного покарання з призначенням іспитового терміну.



