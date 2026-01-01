Суд дозволив затримати чоловіка, який напав на представників ТЦК на Волині

нападі на військовослужбовців ТЦК.



Інцидент стався під час виконання групою оповіщення своїх службових обов’язків, повідомляє



Події розгорталися ще у серпні 2024-го року. Близько 09:00 ранку група оповіщення, до складу якої входили троє військовослужбовців: гранатометник, офіцер та водій-електрик, рухалася містом на службовому автомобілі «Volkswagen T5».На вулиці Шахтарській, неподалік автомийки, військові побачили перехожого та зупинилися для перевірки документів. Військовослужбовці були у форменому одязі, представилися та діяли на підставі наказу про проведення заходів мобілізації.



За даними слідства, підозрюваний відмовився надавати документи для перевірки облікових даних. Натомість чоловік дістав газовий балончик і прицільно випорскав вміст в обличчя одному з військових.Внаслідок цього потерпілий отримав травми. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, у військовослужбовця діагностували: хімічний опік кон’юнктиви обох очей, хімічний опік рогівки лівого ока, хімічні опіки шкіри обличчя.



Ці ушкодження офіційно віднесені до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.



Дії нападника кваліфікували за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю).



Оскільки підозрюваний уникає явки до правоохоронних органів, слідчий поліції звернувся до суду з клопотанням про примусовий привід.



Згідно з ухвалою суду, правоохоронці дозвіл на затримання фігуранта з метою його приводу до суду. Там йому мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Наразі досудове розслідування триває. Якщо вину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську суд дозволив правоохоронцям затримати місцевого мешканця, якого підозрюють уІнцидент стався під час виконання групою оповіщення своїх службових обов’язків, повідомляє Буг із посиланням на ухвалу Нововолинського міського суду.Події розгорталися ще у серпні 2024-го року. Близько 09:00 ранку група оповіщення, до складу якої входили троє військовослужбовців: гранатометник, офіцер та водій-електрик, рухалася містом на службовому автомобілі «Volkswagen T5».На вулиці Шахтарській, неподалік автомийки, військові побачили перехожого та зупинилися для перевірки документів. Військовослужбовці були у форменому одязі, представилися та діяли на підставі наказу про проведення заходів мобілізації.За даними слідства, підозрюваний відмовився надавати документи для перевірки облікових даних. Натомість чоловік дістав газовий балончик і прицільно випорскав вміст в обличчя одному з військових.Внаслідок цього потерпілий отримав травми. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, у військовослужбовця діагностували: хімічний опік кон’юнктиви обох очей, хімічний опік рогівки лівого ока, хімічні опіки шкіри обличчя.Ці ушкодження офіційно віднесені до категорії легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.Дії нападника кваліфікували за ч. 2 ст. 350 КК України (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю).Оскільки підозрюваний уникає явки до правоохоронних органів, слідчий поліції звернувся до суду з клопотанням про примусовий привід.Згідно з ухвалою суду, правоохоронці дозвіл на затримання фігуранта з метою його приводу до суду. Там йому мають обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Наразі досудове розслідування триває. Якщо вину чоловіка доведуть в суді, йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію