На Волині «швидка» застрягла у сніговому заметі
На Волині рятувальники прийшли на допомогу медикам.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

21 січня о 08:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про необхідність допомогти медикам карети швидкої допомоги.

Подія сталася у селищі Шацьк Ковельського району. Карета швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик до хворого, потрапила у сніговий замет та не змогла самостійно продовжити рух. В автомобілі перебували водій і парамедик.

На місце події прибули рятувальники 11-го державного пожежно-рятувального поста селища Шацьк. За допомогою буксирувального тросу вони витягнули автомобіль швидкої медичної допомоги на безпечну ділянку дороги, після чого медики змогли продовжити рух за призначенням.

