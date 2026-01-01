На Волині «швидка» застрягла у сніговому заметі

На Волині рятувальники прийшли на допомогу медикам.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.21 січня о 08:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про необхідність допомогти медикам карети швидкої допомоги.Подія сталася у селищі Шацьк Ковельського району. Карета швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик до хворого, потрапила у сніговий замет та не змогла самостійно продовжити рух. В автомобілі перебували водій і парамедик.На місце події прибули рятувальники 11-го державного пожежно-рятувального поста селища Шацьк. За допомогою буксирувального тросу вони витягнули автомобіль швидкої медичної допомоги на безпечну ділянку дороги, після чого медики змогли продовжити рух за призначенням.