З 22 січня на Волині змінюється графік руху приміських потягів
Сьогодні, 14:05
З 22 січня зі станції "Ковель" на Волині змінюється графік руху приміських потягів.
Про це 21 січня повідомили у Ковельській міській раді, пише Суспільне.
Укрзалізниця внесла корективи у рух поїздів через безпекову ситуацію та ускладнений рух на ураженій РФ фастівській ділянці.
"Зміни впроваджуються з метою забезпечення безпеки пасажирів та оптимізації логістики в умовах відновлюваних робіт", — йдеться у повідомленні.
На Волині оновлення графіків руху стосується п'яти приміських поїздів за напрямками "Ковель-Здолбунів", "Шептицький-Ковель" та "Здолбунів-Ковель".
Актуальний розклад приміських рейсів доступний на офіційному сайті Укрзалізниці за посиланням: https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/.
При перевірці розкладу руху потяга необхідно звертати увагу на дату, де зазначено "дійсний з 22.01.2026", додали у Ковельській міськраді.
Довідково: загалом з 22 січня за оновленими розкладами поїдуть 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських потяги.
