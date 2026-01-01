З 22 січня на Волині змінюється графік руху приміських потягів





Про це 21 січня повідомили у Ковельській міській раді, пише



Укрзалізниця внесла корективи у рух поїздів через безпекову ситуацію та ускладнений рух на ураженій РФ фастівській ділянці.



"Зміни впроваджуються з метою забезпечення безпеки пасажирів та оптимізації логістики в умовах відновлюваних робіт", — йдеться у повідомленні.



На Волині оновлення графіків руху стосується п'яти приміських поїздів за напрямками "Ковель-Здолбунів", "Шептицький-Ковель" та "Здолбунів-Ковель".



Актуальний розклад приміських рейсів доступний на офіційному сайті Укрзалізниці за посиланням: https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/.



При перевірці розкладу руху потяга необхідно звертати увагу на дату, де зазначено "дійсний з 22.01.2026", додали у Ковельській міськраді.



Довідково: загалом з 22 січня за оновленими розкладами поїдуть 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських потяги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 22 січня зі станції "Ковель" на Волині змінюється графік руху приміських потягів.Про це 21 січня повідомили у Ковельській міській раді, пише Суспільне Укрзалізниця внесла корективи у рух поїздів через безпекову ситуацію та ускладнений рух на ураженій РФ фастівській ділянці."Зміни впроваджуються з метою забезпечення безпеки пасажирів та оптимізації логістики в умовах відновлюваних робіт", — йдеться у повідомленні.На Волині оновлення графіків руху стосується п'яти приміських поїздів за напрямками "Ковель-Здолбунів", "Шептицький-Ковель" та "Здолбунів-Ковель".Актуальний розклад приміських рейсів доступний на офіційному сайті Укрзалізниці за посиланням: https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/.При перевірці розкладу руху потяга необхідно звертати увагу на дату, де зазначено "дійсний з 22.01.2026", додали у Ковельській міськраді.загалом з 22 січня за оновленими розкладами поїдуть 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських потяги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію