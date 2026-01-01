З 22 січня на Волині змінюється графік руху приміських потягів

З 22 січня зі станції "Ковель" на Волині змінюється графік руху приміських потягів.

Про це 21 січня повідомили у Ковельській міській раді, пише Суспільне.

Укрзалізниця внесла корективи у рух поїздів через безпекову ситуацію та ускладнений рух на ураженій РФ фастівській ділянці.

"Зміни впроваджуються з метою забезпечення безпеки пасажирів та оптимізації логістики в умовах відновлюваних робіт", — йдеться у повідомленні.

На Волині оновлення графіків руху стосується п'яти приміських поїздів за напрямками "Ковель-Здолбунів", "Шептицький-Ковель" та "Здолбунів-Ковель".

Актуальний розклад приміських рейсів доступний на офіційному сайті Укрзалізниці за посиланням: https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/.

При перевірці розкладу руху потяга необхідно звертати увагу на дату, де зазначено "дійсний з 22.01.2026", додали у Ковельській міськраді.

Довідково: загалом з 22 січня за оновленими розкладами поїдуть 118 поїздів далекого сполучення та 62 приміських потяги.

1/8