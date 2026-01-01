У місті на Волині ветеринар виходжує дикого качура





Про це розповів Руслан Романишин.



З його слів, птаха йому принесли 19 лютого господарі, до яких він залетів, тому що вони тримають собак і боялися, щоб вони не зашкодили крижню.



"Качур був знесилений і потребував допомоги. Думаю, що йому не вистачило сили відлетіти зі своєю зграєю і його залишили", — каже ветеринар.



Птах зазнав переохолодження та зневоднення. На період лікування Руслан Романиш залиши його у себе на перетримку. Ветеринар каже, що стан птаха покращився, він почав їсти, активніше рухатися.



Наразі лікування ще триває. Зі слів лікаря, він сподівається на повне одужання. після цього думатиме, куди прилаштувати крижня.



Довідково: крижень звичайний — вид птахів родини качкових ряду гусеподібних. Відоміший у широкому побуті як д́ика качка. Довжина тіла самця близько 62 см, самиці — близько 57 см, маса досягає 1–1,5 кг.

