Від ураження струмом на одній з підстанцій загинув ексочільник «Укренерго» Олексій Брехт, - ЕП





Про це пише



Смерть настала від ураження струмом на одній з підстанцій «Укренерго».



З 05.09.2024 до 30.06.2025 за рішенням наглядової ради НЕК "Укренерго" він був т.в.о. голови правління компанії.



Професійну кар'єру Брехт розпочав у 1999 році на Київській ГАЕС.



У 2011-2016 роках працював в НЕК "Укренерго", де відповідав за напрями перспективного розвитку, євроінтеграції та технічної політики.



Здобув інженерну освіту за спеціальністю "Електричні станції" в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського".



Нагадаємо, Брехта призначили виконувачем обов’язків голови правління компанії «Укренерго» у вересні 2024 року — після того, як з цієї посади звільнили Володимира Кудрицького. До того Брехт був його заступником.

