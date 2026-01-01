ЦНАП у Луцьку планують перенести: назвали нову локацію та причини





Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук під час засідання виконкому Луцької міської ради у середу, 21 січня, пише



За його словами, біля будівлі РАЦСу (просп. Соборності, 18) є значно більше паркомісць і краща транспортна доступність — через цю локацію проходить більше тролейбусних і автобусних маршрутів. Також приміщення РАЦСу не використовують на 100%, тому у будівлі залишать кімнату для урочистих подій. У теперішньому приміщенні ЦНАПу на вул. Лесі Українки, 35 буде філія.



Місто вже провело архітектурний облік для реконструкції Палацу урочистих подій під основний офіс ЦНАПу. Для фінансування проєкту влада планує залучати грантові кошти, а також розраховує на можливе відновлення державного фінансування та готова забезпечити співфінансування з міського бюджету.



«Коли ми зробимо центральний офіс ЦНАПу у РАЦСі, тут звільниться частина паркомісць для відвідувачів Луцького бізнес-простору в приміщенні колишнього кінотеатру „Батьківщина“», — додав Ігор Поліщук.



Наразі ще невідома сума, необхідна на ці роботи.

