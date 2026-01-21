Уряд виділив понад 2 мільярди на генератори для регіонів

Уряд виділив понад 2 мільярди на генератори для регіонів
Сьогодні, 21 січня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд залучає всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації в умовах складної ситуації в енергетиці.

Про це пише LB.ua.

“Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації — для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше”, — йдеться у повідомленні у Telegram.

Свириденко зазначила, що на ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.

Вона додала, що закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації — для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

“В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж”, — зазначила прем’єрка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Уряд, генератори
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку патрульні у разі блекауту за допомогою гучномовного зв'язку оповіщатимуть про повітряну тривогу
Сьогодні, 17:01
Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Давосі
Сьогодні, 16:51
Уряд виділив понад 2 мільярди на генератори для регіонів
Сьогодні, 16:40
ЦНАП у Луцьку планують перенести: назвали нову локацію та причини
Сьогодні, 16:03
Пральний порошок: як вибрати засіб, який реально відпирає
Сьогодні, 15:45
Медіа
відео
1/8