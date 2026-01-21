Уряд виділив понад 2 мільярди на генератори для регіонів

Юлія Свириденко повідомила, що уряд залучає всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації в умовах складної ситуації в енергетиці.



Про це пише



“Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації — для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше”, — йдеться у повідомленні у Telegram.



Свириденко зазначила, що на ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.



Вона додала, що закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації — для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.



“В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж”, — зазначила прем’єрка.

