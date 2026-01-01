У Луцьку патрульні у разі блекауту за допомогою гучномовного зв'язку оповіщатимуть про повітряну тривогу
Сьогодні, 17:01
Патрульна поліція Волині забезпечить оповіщення громадян про повітряну тривогу у разі блекауту.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
"У випадку повного знеструмлення патрульні екіпажі здійснюватимуть оповіщення населення про початок та відбій повітряної тривоги з використанням гучномовного зв’язку.
Після отримання сигналу важливо не зволікати — якнайшвидше пройти до найближчого укриття та дотримуватися всіх вимог безпеки.
Закликаємо утриматися від фото- та відеофіксації вибухів і не поширювати такі матеріали в мережі. Це може створювати загрози та бути використано ворогом", - йдеться в повідомленні.
Закликають користуватися інформацією виключно з перевірених офіційних джерел.
Закликають користуватися інформацією виключно з перевірених офіційних джерел.
