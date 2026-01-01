У 2025-му у Луцькій громаді звільнилося 130 вихователів дитячих садочків





Станом на 1 січня 2026 року вакансій у закладах дошкільної освіти Луцької громади немає, повідомили



У 2025 році середня заробітна плата вихователів становила 11 160 грн, а у 2024 — майже 9 900 грн.



Середня заробітна плата вихователів становитиме орієнтовно 14 тис. грн, зазначив у коментарі misto.media директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.



Також цьогоріч передбачили:



виплату винагороди педагогічним працівникам у розмірі 30% посадового окладу;



надбавку за престижність праці — 20% посадового окладу;



матеріальну допомогу на оздоровлення.



До слова, торік деякі педагоги закладів дошкільної освіти отримали:



премію «Успішний педагог» (по 15 тис. грн 15 педагогів закладів дошкільної освіти);



премію міського голови (по 10 тис. грн 15 педагогів).



Для відзначення педагогів закладів дошкільної освіти премією міської ради «Успішний педагог» у 2026 запланували 225 тис. грн.

