Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 22 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 січня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 8-10° морозу.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° морозу, вдень 7-12° морозу.
