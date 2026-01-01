Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 22 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 22 січня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 8-10° морозу.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Ожеледиця. Місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° морозу, вдень 7-12° морозу.

